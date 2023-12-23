زادت معدلات البحث عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والكشف الطبي للمعاقين الرقم القومي، عبر محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، للحصول استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التي وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي، لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

في التقرير التالي يقدم الدستور، خدمة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والتمتع بما يوفره من تسهيلات حكومية وخدمية كبيرة لحامليه.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي، بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستطيع ذوي الاعاقة أو ذويه الاستعلام عن نتيجة طلب استخراجه من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا).

ثم اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة، وكتابة البيانات المطلوبة، واخيرا الضغط على كلمة بحث، وستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

اضغط على أيقونة الحجز لإجراء الكشف الطبي عند قبول الطلب، ثم التوجه إلى مكتب التأهيل التابع له المستفيد أو المستعلم عن الكارت.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة يمتع بالكثير من التسهيلات والامتيازات والخدمات المجانية لحاملي هذا الكارت من ذوي الإعاقة، مثل الآتي:

دخول الامكان المناطق الأثرية والمتاحف.

إجراء الكشف الطبي في المستشفيات الحكومية.

التمتع بخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

الحصول على إعفاء جمركي على السيارات المستعملة الواردة من الخارج والأجهزة التعويضية.

إمكانية الدمج في المعاهد والجامعات.

التعيين ضمن نسبة 5% من عدد العاملين.

الجمع بين معاشين والإعفاء من الضرائب.

الحصول عى خصم على اشتراكات الأندية الرياضية وذلك بعد استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات المتكاملة من خلال الدخول على الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة من هنا

ثم اختر قسم أخبارنا، وكتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما للحصول على كارت الخدمات

ثم الضغط على أيقونة «الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة»

ثم الضغط على كلمة «بحث» لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

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