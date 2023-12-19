الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: إصدار بطاقات خدمات متكاملة لـ 1٫2 مليون معاق

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير دعم نقدي لحوالي 1٫2 مليون شخص من ذوي الإعاقة، بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بإجمالي 8٫2 مليار جنيه.

وأكدت وزارة التضامن، أنه تم استخراج 1٫3 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019.

وعن أشخاص ذوي الإعاقة، لفتت وزارة التضامن إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الوزارة يصل سنويا إلى 350 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مؤسسات التأهيل 

يصل عدد المستفيدين من مؤسسات التأهيل حوالي 630، بما يشمل مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي ومراكز التدريب اللغوى، والحضانات.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد مراكز التأهيل بلغ على مستوى الجمهورية ما يقرب من 76 مركزًا موزعة على المحافظات المختلفة.

حملة هنوصلك

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة هنوصلك تستهدف إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لكل مستحق وبكافة المحافظات.

وأكدت أن الحملة نجحت في الوصول إلى الأسر على أرض الواقع، حيث أطلقت الوزارة عددا من الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تعريف أشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات التى تطلقها الوزارة لهم.


وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه لتسجيل طلب جديد لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية:-

- تقديم الطلب من خلال البوابة مع التأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنه من خلاله سيتوقف رفض أو قبول الطلب.

- بعد ملئ البيانات الشخصية لا بد من ملئ استمارة البيانات الأساسية، التى تضم مجموعة من الأسئلة.

-  القيام بالبحث والاستعلام عن الطلب من خلال الأيقونة المتخصصة عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.
-  فى حالة الاستحقاق، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، حيث بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

التضامن وزارة التضامن دعم نقدي الاعاقة خدمات متكاملة

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