رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 ومميزات الكارت الخاص بها

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 ومميزات الحصول على كارت الخدمات.. من الكلمات التى تزايدت معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى، رابط إلكترونى للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة ويمكن الدخول إليه من خلال الضغط علي الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineHome

الضغط على تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي

كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن صاحب الإعاقة والتأكد من كونه صحيح

الضغط على الايقونة الخاصة بكلمة " بحث"

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة 2023

شملت بطاقة الخدمات المتكاملة الممنوحة من وزارة التضامن الإجتماعى لذوى الإعاقة على العديد من المميزات و هى كالتالى:

تمنح لحاملها ميزة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

تمنح حاملها خصومات على وسائل النقل والمواصلات

تعطى صاحبها خصومات على اشتراكات مراكز الشباب

وتمنح صاحب الإعاقة الذى يحملها خصومات على الأندية الرياضية

تتيح لصاحبها ميزة دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا

تمنح حاملها من الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة

الإعفاء من الضرائب

تعطى من يحملها ميزة الجمع بين معاشين

وتمكن صاحبها من ميزة الكشف المجاني في المستشفيات

الدمج في المدارس

تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات

تمنح حاملها ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات

الحصول على سكن حكومي مناسب

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط على هذا الرابط التالي:

http://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام واالمكون من 14 رقم

كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي

الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.