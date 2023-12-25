الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب القاهرة.. روابط مراجعات أون لاين لطلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي

امتحانات
امتحانات

قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  عن بث شرح ومراجعات مادة الكمبيوتر وال ICT للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثانى الثانوى على منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. 

مراجعات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

وقالت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة أن  البث المباشر من توجيه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ونخبة من الأساتذة المميزين فى القاهرة وعلى رأسهم الدكتورة حنان عبد القادر محمد موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

رابط شرح المراجعات

ويمكن متابعة الشرح والمراجعة على منصة البث المباشر أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع بالوزارة على الروابط التالية:

  • مراجعات الصف السادس الابتدائي من هنا.
  • رابط مراجعات الصف الخامس الابتدائي من هنا.
  • مراجعات الصف الرابع الابتدائي من هنا.

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ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا، كما وجه أيضا بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلًا عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

كما أشار الوزير إلى ضرورة توعية الطلاب بالمدارس بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجانًا، وذلك للمساعدة  على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.
 

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