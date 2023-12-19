الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رابط تحميل المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي 2024 ومواصفات الامتحان

امتحانات
امتحانات

ارتفع البحث حول المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي 2024 عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، خلال الساعات الأخيرة، وذلك تزامنًا مع قرب اعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع مدارس مصر.

المهام الأدائية للصف الرابع والخامس الابتدائي 2024

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنَّ موعد امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024، تنعقد في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، حيث سيتم إجراء اختبار المهام في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم.

ويتساءل الكثيرون عن المهام الأدائية للصف للصف السادس الإبتدائي، والتي تُمثل أهمية كبيرة لدى جميع الطلاب وأيضا أولياء الأمور، إذ لكل مادة دراسية 35 درجة من المجموع الكلي، مع العلم بأن درجة امتحان الفصل الدراسي الأول تمثل 30 درجة من الدرجة الكلية للمادة.

تحميل المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024 

يمكن تحميل المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا، وهو الرابط الرسمي للاطلاع على نماذج المهام الأدائية وكذلك النماذج الاسترشادية للمنهج التعليمي في كل مادة من مواد الترم الأول.

المهام الأدائية للصف للصف السادس.. 35 درجة من المجموع الكلى

نظام اختبارات المهام الأدائية للصف الخامس 2024 وتوزيع الدرجات

مواصفات الورقة الامتحانية

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لجميع صفوف المرحلة الابتدائية لجميع المواد الدراسية، والتي من المقرر أن تكون عليها امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023\2024 المرتقبة، ويمكنك تتبع الخطوات التالية لمعرفة شكل الورقة الإمتحانية لكل مادة على حدا:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــا.

قم بالضغط على أيقونة "روابط هامة" ستجدها في منصف الصفحة.

قم باختيار "مواصفات الورقة الامتحانية 2023 -2024".

ثم قم بالضغط على أيقونة "المرحلة الإبتدائية".

بعد ذلك قم باختيار المادة التي ترغب في معرفة شكلها في امتحانات التيرم الأول من خلال الضغط عليها.

ستظهر لك مواصفات الورقة الامتحانية كما تظهر عند الضغط هنـــــــــــا.

درجات نصف العام للصف السادس الإبتدائي

ووفقًا للتقديرات فتكون درجة المهام الأدائية أعلى من درجة نصف العام، حيثُ يُعرف أن الدرجة الكلية للمادة الدراسية الواحدة هي 100 درجة يتم توزيعها على النحو التالي:-

  • 15 درجة في امتحان شهر أكتوبر.
  • 15 درجة في امتحان شهر نوفمبر.
  • 5 درجة سلوك ومواظبة.
  • 35 درجة امتحانات المهام الأدائية.
  • 30 درجة امتحان نصف العام.
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المهام الأدائية للصف للصف السادس.. 35 درجة من المجموع الكلى

نظام اختبارات المهام الأدائية للصف الخامس 2024 وتوزيع الدرجات

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