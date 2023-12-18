نظام اختبارات المهام الأدائية للصف الخامس 2024 وتوزيع الدرجات

اختبارات المهام الأدائية، لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات واولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع انعقاد المدارس اختبارات الفصل الدراسي الأول.

المهام الأدائية للصف الخامس 2024

وتعقد المدارس الابتدائية بمحافظة القاهرة اختبارات المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي، اليوم الإثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يؤدي الطلاب اليوم اختبارات المهام الأدائية فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وغدًا الثلاثاء فى مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم، والأربعاء فى الرياضيات والمهارات المهنية، والخميس فى الدراسات الاجتماعية، ict.

درجات المهام الأدائية

يتم تخصيص للمهام الأدائية نحو 35 درجة من كل مادة، ويتم توزيعها بالنحو التالى: 5 درجات على التخطيط الجيد، و5 درجات على جدية العمل، و25 درجة عى المنتج النهائي ، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

اكتساب الطلاب المهارات

وتقيس المهام الأدائية، لطلاب المدارس الابتدائية، مدي اكتساب الطلاب المهارات، وتقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، والتي تتمثل في المهام القصيرة، والتي يمكن أن ينتهي منها الطالب في زمن لا يتعدى الفترة الدراسية.

معلم يشرف على مراحل تنفيذ المهام الأدائية

ويشرف معلمًا على مراحل تنفيذ المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الحصص المخصصة، ويستغرق العمل عليها حصتين دراسيتين متتاليتين، ويتم شرح تفاصيلها للطلاب في الأيام القليلة المقبلة والدرجة النهائية للمهام الأدائية 35 درجة، وهي مهام قصيرة، وتشمل حصتين، الأولى يوزع فيها المعلم للطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، والحصة الثانية يختار الطالب واحدة من هذه المهام.

على أن يحدد زمن أداء المهمة وهو حصتان من وسط اليوم الدراسي، دون الإخلال بباقي حصص اليوم الدراسي.

جدير بالذكر أن اختبارات الفصل الدراسي الأول تنطلق منتصف شهر يناير المقبل.