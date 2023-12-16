السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تُعقد نهاية ديسمبر.. 9 معلومات عن المهام الأدائية لطلاب "الرابع والخامس والسادس" الابتدائى

الصف الرابع الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي

تستعد المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية لعقد المهام الأدائية للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن المهام الأدائية سوف تتم خلال آخر ديسمبر الجارى، وفى هذا السياق تكشف “الدستور” أبرز 9 معلومات عنها:

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1_ المهام الأدائية حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فهى لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى.

2_ تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات المرتبطة بالمنهج حسب طبيعة كل مادة دراسية.

3_مثل مهاما قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية.

 4_ تنفيذ المهام الأدائية من جانب التلاميذ تتم داخل الفصل حيث يقوم المعلم بتوزيع عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي على الطلاب ويختار التلميذ واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم.

5_ المديريات تضع وتحدد مواعيد تقييمات الطلاب في المهام الأدائية لتتم في ديسمبر الجارى قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر أن تنطلق 14 يناير المقبل.

6_ تخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، توزع على التخطيط الجيد 5 درجات وجدية العمل 5 درجات والمنتج النهائي 25 درجة.

7_ تتم أداء المهام الأدائية تحت الإشراف الفني الكامل للتوجيه الفني للمادة مع معلم الفصل ويستمر اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية، مما لا يخل بنظام الدراسة طول اليوم الدراسي.

8_ المهام الأدائية تشمل جميع المواد الدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

9_ مادة القيم واحترام الآخر، تقيم من خلال تقويم تكويني، يقيم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج باستخدام التربية الفنية التربية البدنية والصحية، التربية الموسيقية، أنشطة التوكاتسو، على أن يقيم المعلم أداء الطلاب في كل مادة ونشاط وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة والنشاط ويشار إليها بعبارة اجتاز لم يجتز.

التقييم لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس ,موازنة التعليم التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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