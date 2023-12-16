غدًا.. "آداب عين شمس" تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، غدًا الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١ صباحًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حنان كامل، عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإعداد وتنسيق كل من الدكتور منال محرم، رئيسة قسم اللغة العربية، الدكتور هدى عطية، الناقدة الأدبية ورئيسة لجنة النشاط الثقافي بالقسم.

وأكدت الدكتور حنان كامل، عميد الكلية حرص الكلية على الاحتفال سنويًا باليوم العالمي للغة العربية؛ نظرا لأنها اللغة الأم للشعوب العربية، ولريادة الكلية في التأكيد على أهمية دراسة اللغة العربية دراسة دقيقة والارتقاء بمستوى الدارسين والباحثين، ويعد خريجو قسم اللغة العريية من أمهر خريجي أقسام اللغة العربية على مستوى جامعات مصر، ويشرف القسم بأنه يضم جهابزة الأدب والعلم واللغة، الذين يمثلون الكلية والجامعة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية.

يقدم الاحتفالية الإذاعي الكبير السيد حسن، وتستضيف الاحتفالية زخمًا من الشعراء والنقاد والروائيين ونخبة كبيرة من المهتمين بإثراء وتمكين اللغة العربية الراقية ونشر ثقافتها، ويتضمن برنامج الاحتفالية عددًا من الفقرات، منها: تلاوة القرآن الكريم، الإنشاد الديني، شهادات في حب اللغة العربية، ويستضيف الحفل الفنانين: أحمد سلامة، سميرة عبد العزيز، طارق الدسوقي، محمود الحديني، المخرج السنيمائي الكبير الدكتور أحمد فؤاد درويش، المخرج أحمد عاطف درة، المخرج الإذاعي والروائي رضا سليمان، السيناريست إبراهيم محمد علي.

ثم تأتى "فقرة بوح الفصحى"، وهي فقرة شعرية يشدو بالشعر فيها كل من: أحمد سويلم، إيهاب البشبيشي، جمال الشاعر، جمال القصاص، السيد حسن، عبد العزيز جويدة ومحمد الشحات.

أما عن "الرواية وسحر اللغة"، فيتحدث كل من: أحمد عبده، سيد الوكيل، صلاح معاطي، محسن الغمرى ومحمد عبد الحافظ ناصف.

ويتبع ذلك بفاصل غنائي للمطرب حسن زكي، المطربة غادة العبسي، ثم تأتى التكريمات لكل من أثروا المجال الأدبي واللغوي والشخصيات المهتمة بدعم وتمكين اللغة، ويتم عرض فيلم "حكاية الضاد" من إعداد طلاب القسم.

وأخيرًا الفقرة الشعرية الثانية بعنوان: "بوح الفصحى والموسيقى" مصحوبة بالغناء للمطرب أحمد إمام، أحمد جاد، أحمد الجعفرى، أحمد حافظ، أحمد سراج، أحمد عبد القادر، أحمد المريخي، أسامة جاد، آيات عبد المنعم، جابر بسيوني، محمد أبو العزم، محمد أبوالليف، محمد ربيع حماد، محمد عرب صالح، محمد عزيز، محمد غازي النجار، د. مرسي عواد، محمود سلام أيو مالك وياسر خليل.