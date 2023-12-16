السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم": امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مستوى الطالب المتوسط

التربية والتعليم
التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستنطلق في 14 يناير.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل التوجيهات التي أصدرتها الوزارة لجميع مديري المديريات التعليمية من أجل امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور": "نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات بتوجيه المدارس بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس، وإعلانها في مكان واضح في المدرسة".

وأضافت: "نبهت الوزارة على جميع واضعي الأسئلة بأن تكون الأسئلة متوسطة المستوى، وبعيدة عن اللف والدوران، وجميعها من المنهج الدراسي".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي، وهي كالتالي:

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024: موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للطلاب.

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.

تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023/ 2024 لمدة أسبوعين.

يوم السبت 10 فبراير 2024: يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024: ينتهي الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 25 مايو 2024: تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024: تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024: تبدأ امتحانات الثانوية العامة.

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

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