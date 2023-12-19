المهام الأدائية للصف للصف السادس.. 35 درجة من المجموع الكلى

ارتفع البحث خلال الساعات الأخيرة حول المهام الأدائية للصف السادس الإبتدائي عبر مؤشر البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

المهام الأدائية للصف للصف السادس الإبتدائي

ويتساءل الكثيرون عن المهام الأدائية للصف للصف السادس الإبتدائي، والتي تُمثل أهمية كبيرة لدى جميع الطلاب وأيضا أولياء الأمور، إذ لكل مادة دراسية 35 درجة من المجموع الكلي، مع العلم بأن درجة امتحان الفصل الدراسي الأول تمثل 30 درجة من الدرجة الكلية للمادة.

درجات نصف العام للصف السادس الإبتدائي

ووفقًا للتقديرات فتكون درجة المهام الأدائية أعلى من درجة نصف العام، حيثُ يُعرف أن الدرجة الكلية للمادة الدراسية الواحدة هي 100 درجة يتم توزيعها على النحو التالي:-

15 درجة في امتحان شهر أكتوبر.

15 درجة في امتحان شهر نوفمبر.

5 درجة سلوك و مواظبة.

35 درجة امتحانات المهام الأدائية.

30 درجة امتحان نصف العام.

أما بالنسبة للمواد الدراسية المقررة على طلاب الصف السادس الابتدائي لهذا العام الدراسي فتتمثل في (مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة المهارات المهنية، مادة التربية الدينية، مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مادة الدراسات الاجتماعية).

رابط تحميل المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024

يمكن تحميل المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا، وهو الرابط الرسمي للاطلاع على نماذج المهام الأدائية وكذلك النماذج الاسترشادية للمنهج التعليمي في كل مادة من مواد الترم الأول.

جدير بالذكر بدأت المدارس الابتدائية بمحافظة القاهرة فى عقد اختبارات المهام الأدائية لتلاميذ الصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي، اليوم الإثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأدى الطلاب، أمس الإثنين، اختبارات المهام الأدائية فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، واليوم الثلاثاء فى مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم، والأربعاء فى الرياضيات والمهارات المهنية، والخميس فى الدراسات الاجتماعية، ict.