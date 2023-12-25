صاحب المركز الأول فى مسابقة المهارات المهنية: خضنا امتحان صعب وأستعد للسفر إلى فرنسا

حصل الطالب زياد عاطف، تخصص تكنولوجيا السيارات فى مدرسة غبور ٢ على المركز الأول فى مسابقة المهارات الوطنية لطلاب التعليم الفنى، ومن المقرر أن يسافر إلى فرنسا في 2024.

يقول زياد لـ"الدستور": “دخلت المسابقة عن طريق مدرستى، حيث أعلنت عن المسابقة من خلال جروب الواتس آب وقالوا إنها مسابقة عالمية”.

وأضاف: “اخترت مهارة تكنولوجيا السيارات لأنها مجالي وتم عمل اختبار نظري ومقابلة شخصية، حيث كنا 5 طلاب في هذا التخصص”.

اقرا ايضًا

واستكمل: “خضنا امتحان صعب حتى تم تأهيل 3 طلاب منا للمرحلة الثانية وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وبعد ذلك تم عمل امتحان عملى خلال هذا الشهر وكان غاية فى الصعوبة ولكنى الحمد لله اجتزته، وحصلت على المركز الأول فى المهارة وأستعد الآن للسفر إلى فرنسا”.

استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills

وتأتي هذه المسابقة في إطار استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024

وتستهدف المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.

وشهد السبت الماضي الموافق 23 ديسمبر 2023 ختام تصفيات المسابقة الوطنية للمهارات والتي تأهل لها 75 طالبا وطالبة للتنافس في 15 مهارة، حيث ستتضمن التصفيات العملية اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجري في صورة تنفيذ مشروع عملي بدأ اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

جدير بالذكر أنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب.