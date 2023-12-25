لو فاتك التريند: حقيقة تغيير جداول امتحانات طلاب القاهرة.. ورقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

تنوعت أخبار التريند، خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار فن ورياضة وأخرى عن غزة، فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار التريند.

أول تعليق من "تعليم القاهرة" على المطالبات بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، إنه لا يوجد نية لدى المديرية لتغيير جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأكد أن الجداول جيدة، مشيرًا إلى أن عددًا من الإدارات قام بعمل امتحانات المستوى الرفيع أيام 30 و31 لهذا الشهر الجارى، ولكن أول يوم فى العام الجديد إجازة.

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يُعرض قبل شهر رمضان.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "الوصفة السحرية"

قارب المخرج خيري سالم من إنهاء تصوير أحداث مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يتناول قصة اجتماعية يلعب أدوارها عدد كبير من النجوم الكبار والشباب.

وينتمي العمل لأعمال البطولة الجماعية، ومن المرجح انتهاء تصويره تزامنًا مع عرض العمل في شهر يناير، خاصة أنه يتكون من 45 حلقة، وهو ما يجعله يُعرض حتى قبل انطلاق الماراثون الرمضاني بأيام قليلة.

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طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

لا يمكن اعتبارها خطة واضحة حتى تلك اللحظة، ولكن يمكن اعتبارها مُقترحًا على طاولة القيادة في تل أبيب.. تدرس إسرائيل إمكانية طلب طرد قادة حماس مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي.

وقد أفادت تقارير إعلامية عبرية بأنه تمت مناقشة المُقترح بين المستويين السياسي والعسكري خلال الأيام الأخيرة. ومع ذلك، لا يوجد اقتراح ملموس مطروح على الطاولة حاليًا.

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رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره بيرنلي على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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