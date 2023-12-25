التروس التهمت ذراعه.. إصابة عامل في شركة مطاحن بالفيوم

أصيب عامل مقيم بحي الصوفي بمحافظة الفيوم إثر تعرضه لحادث أثناء عمله بشركة مطاحن الدقيق بالفيوم الكائن بمنطقة العبودي بجوار قسم اول الفيوم.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الندى التخصصي لعمل الفحوصات الطبية الأولية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إخطار الجهات الأمنية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم اخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم أول الفيوم جاء مفاده إصابة عامل بشركة مطاحن الدقيق بالفيوم الكائن مقرها بمنطقة العبودي بجوار قسم اول الفيوم.

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

فور البلاغ انتقل ضباط قسم أول الفيوم إلى موقع الحادث وتبين إصابة شخص يدعى ربيع جمال الجمهوري 40 سنة واثناء قيامه بصيانة البريمة التهمت التروس ذراعه وهرع زملائه في العمل نحوه على صرخاته وتمكنوا من إخراج ذراعه وسط التروس.

نقل المصاب إلى المستشفى

جرى نقل المصاب إلى مستشفى الندى لعمل الفحوصات الطبية الأولية وعقب ذلك نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.