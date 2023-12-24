الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وكيل نيابة وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

لقي وكيل نيابة مصرعه وأُصيب وكيل نيابة آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل مساكن مدينه دمو،غرب محافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم  بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود متوفي ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوة الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث أمام مساكن مدينه دمو.

وأسفر الحادث عن وفاة  وكيل نيابة "محمد حمدي عبدالله" 30 سنة، وتم نقل الجثه إلى مشرحه مستشفى التأمين الصحي، وإصابة وكيل نيابه آخر، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع وكيل نيابة وإصابة آخر حادث إنقلاب سيارة ملاكي الفيوم طريق أسيوط الصحراوى الغربي مساكن مدينه دمو غرب محافظة الفيوم

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