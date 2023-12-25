الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العظمى بالقاهرة 22.. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين

الطقس
الطقس

توقعت هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم شبورة مائية كثيفة على بعض الأنحاء، لا سيما الطرق الزراعية والسريعة.

وتميل درجات الحرارة للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، وتكون مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 15.
أسوان: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.
الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 14.
مطروح: العظمى 21 درجة والصغرى 15.
سوهاج: العظمى 23 درجة والصغرى 11.
قنا: العظمى 23 درجة والصغرى 12.

 

"الأرصاد" تحذر من سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وتكشف موعد تحسن الطقس

 

 

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