"صقيع وشتاء متواصل".. الطقس السيئ يواصل ظواهره على الإسكندرية

ما زالت محافظة الإسكندرية تتعرض لموجة الطقس السيئ والتي بدأت منذ عدة أيام تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى لتشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وسرعة في شدة الرياح تصل لحد الصقيع.

ويستمر تكاثر السحب الممطرة على شمال المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تبدأ من المتوسطة إلى الغزيرة، لتواصل موجة الطقس السيئ من نوة الفيضة الصغرى حتى نوة الميلاد الشتوية.

ورفعت محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي حالة الاستعداد والطوارئ بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بانتشار 186 سيارة ومعدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار فورًا.

ويتواجد رجال الصرف الصحي في مختلف الأنحاء وتحديدا المناطق الساخنة التي تشهد وتتأثر بهطول الأمطار الكثيف لتطهير الشنايش والمطابق لسهولة تصريف الأمطار ومنع تكدسها.

ويواصل الصرف الصحي التنسيق مع غرف طوارئ المحافظة والأحياء للتعامل مع أي مشكلات طارئة والاستجابة لشكاوى المواطنين في الحال، أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة.

الصرف الصحي

الصرف الصحي

الصرف الصحي