الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة ضبط بحوزتها كمية من المواد المخدرة في المطرية

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت نيابة  المطرية بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة "مخدر الهيروين وأقراص التامول" بقصد الإتجار بها في منطقة المطرية.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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ضبط 162 قطعة سلاح و295 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وكانت بداية الواقعة عندما اشتبهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية  في سيدة  خلال عبورها كمين المطرية، وبضبطها عثر بحوزتها 500 قرص لمخدر التامول، 4 أسطوانات هيروين وزنت كيلو و70 جراما وذلك أثناء سيرها بسيارتها.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها

نيابة المطرية المواد المخدرة الأجهزة الأمنية قسم شرطة المطرية كمين المطرية النيابة العامة

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