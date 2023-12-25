حبس سيدة ضبط بحوزتها كمية من المواد المخدرة في المطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة "مخدر الهيروين وأقراص التامول" بقصد الإتجار بها في منطقة المطرية.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكانت بداية الواقعة عندما اشتبهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية في سيدة خلال عبورها كمين المطرية، وبضبطها عثر بحوزتها 500 قرص لمخدر التامول، 4 أسطوانات هيروين وزنت كيلو و70 جراما وذلك أثناء سيرها بسيارتها.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها