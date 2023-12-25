مد فترة تقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بعد تزايد الطلب

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من قيادات قطاع البترول؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

مد فترة تقسيط تكلفة التحويل

وأشار بيان صادر عن وزارة البترول، اليوم الإثنين، إلى أنه خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى تزايد معدلات تحويل السيارات، وذلك بعد المبادرة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام، وكذلك التطور الكبير في إجمالى مبيعات غاز السيارات.

وأشار "الملا" إلى أن إجراءات التيسير على المواطنين من خلال تقسيط تكلفة التمويل؛ تعد بمثابة حافز لهم، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمحطات تموين السيارات بالغاز في جميع محافظات مصر.

رقمنة منظومة مراقبة نقل غاز المركبات

كما تم خلال الاجتماع استعراض أحدث مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل وتجارة وتداول غاز المركبات وتعميمها وخطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها حتى يونيو ٢٠٢٦، وتوفير المكونات والتمويل اللازمين لها.

تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى

وأشار الوزير إلى المكتسبات الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لما تحققه من وفر كبير للمواطن والدولة، مقارنة بتكلفة الوقود التقليدي، علاوة على ما يتحقق من خفض كبير لانبعاثات حرق البنزين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كل الأجهزة المعنية المشاركة فى المبادرة للإسراع بتحقيق مستهدفاتها.