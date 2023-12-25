وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارتى الضبعة والعلمين

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية، حيث تفقد انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة بمدرستي أولاد علواني للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، وحصاد الابتدائية التابعة لإدارة العلمين شرق المحافظة.

- خريطة المناهج الدراسية

وتابع وكيل تعليم مطروح شرح المعلمين للحصص الدراسية ومدى الالتزام بالجدول الزمني لخريطة المناهج الدراسية وفق تعليمات الوزارة، كذلك تابع المستوى اللغوي للطلاب في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، وأعمال الحساب بالمدرستين، موجها بإعداد برامج إثرائية عاجلة مع بداية الفصل الدراسى الثانى لتحسين المستوى لطلاب الصفوف الأولي، وكذلك تحسين مستوى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في اللغة الإنجليزية خاصة القواعد اللغوية والترجمة.

- مدارس القرى الصحراوية

وفي ختام جولته الميدانية، أكد "شحاتة" مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية، خاصة بمدارس القرى الصحراوية مترامية الأطراف، لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، مضيفًا أنه على جميع العاملين بالمنظومة التربوية ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لتقديم مناخ تربوي مناسب يسهم في تنشئة جيل واعٍ مستنير يتسلح بالعلم والمعرفة، قادر على تحمل المسئولية.

- معرض اللوجو

وعلى هامش الجولة، تفقد وكيل تعليم مطروح معرض اللوجو بمدرسة تحيا مصر الابتدائية، في قرية سيدي عبدالرحمن، والذي نظمته إدارة العلمين بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية، بحضور سحر الحناوي مدير الإدارة التعليمية، ولمياء سعيد مدير إدارة التدريب، ومسعد بدوي وكيل إدارة العلمين، حيث شارك في المعرض مدارس: تحيا مصر والعلمين الابتدائية والحنفيش وحصاد وبزغولة وأولاد غزي الابتدائية.

وناقش وكيل تعليم مطروح الطلاب المشاركين في المعرض حول أوجه الاستفادة من أنشطة اللوجو، ثم تابع بعض الفقرات الفنية التي قدمها طلاب المدارس، والتي نالت إعجاب وإشادة الحضور.

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس

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وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس

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