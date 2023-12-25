الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"وكيل تعليم مطروح" يجتمع مع الكوادر التي تم اختيارها بمبادرة "1000 مدير مدرسة"

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع مدراء المدارس الجدد، والذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة، وذلك  بحضور مديري إدارتي مرسى مطروح  والعلمين التعليمية

استعراض سبل معالجة السلبيات

واستعرض وكيل تعليم مطروح خلال الإجتماع الإيجابيات والسلبيات خلال المرحلة الماضية منذ تولي المديرين الجدد مسئولية مدارس السيدة عائشة 1و 2 وابن سينا الرسمية وحدائق مطروح الرسمية لغات وتحيا مصر الابتدائيه وسيدى عبد الرحمن الرسمية لغات مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإيجابيات خطوة إيجابية نحو معالجة السلبيات وفق الإطار القانوني المحدد مضيفًا لهم أنه من الضروري تعاظم استفادة المؤسسات التعليمية التي يتولون قيادتها من خبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي تم صقلها وجعلتهم مؤهلين للمشاركة بفعالية فى المبادرة الرئاسية.

 تفعيل كافة الأنشطة التربوية

كما  استعرض وكيل تعليم مطروح مسار العمل واهم العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية وسبل معالجتها فى ضوء الإمكانيات المتاحة حيث ناقش مع المديرين الجدد الست بادارتي مطروح والعلمين خطة العمل المستقبلية وتفعيل كافة الأنشطة التربوية بكافة المدارس والدعم اللوجيستي المطلوب موجهًا مدير عام إدارة مطروح ومدير العلمين بتسخير وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لتحقيق نهضة نوعية ملموسة بالعملية التعليمية في المدارس التي يتولون مسئوليتها وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفق تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

 تجهيز معملي الحاسب الآلي واللغات في 3 مدارس

ووجه شحاته لإدارة التخطيط بالمديرية بمخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لتجهيز  معملي الحاسب الآلي واللغات بابن سينا الرسمية لغات وحدائق مطروح وسيدى عبد الرحمن الرسمية لغات  بالتجهيزات اللازمة مشيرا إلى أن تعليم مطروح حريص علي تقديم كافة سبل الدعم لهم والسبل الممكنة لنجاحهم في قيادتهم الجديدة للمدارس قائلا لهم أنتم باكورة التغيير المنشود والمأمول في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها متمنيًا لهم وافر التوفيق وجل السداد فى تقديم نماذج تربوية مضيئة ناجحة وفعالة لقيادات مدرسية مؤهلة ومدربة تساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة مطروح.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح مدراء المدارس الجدد الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية اختيار ألف مدير مدرسة مطروح

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