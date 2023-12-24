تعليم مطروح: حصول طالب علىالمركز الأول جمهوريا في المسابقة الوطنية للمهارات

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتيجة التصفيات النهائية المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية work Skills Egypt والتي شارك فيها ألف وخمسمائة طالبا من مدارس التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالي.

المركز الأول على مستوى الجمهورية

وأكد شحاتة أن الطالب محمود مصيلحي عبد المنعم بالمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الميكانيكية حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في تخصص تبريد وتكييف الهواء في المسابقة الوطنية للمهارات في إنجاز جديد يضاف لإنجازات طلاب المحافظة بكافة المسابقات العلمية والثقافية والرياضية والأنشطة التربوية بمختلف تخصصاتها.

المدارس الفنية

وهنأ وكيل تعليم مطروح الطالب المتفوق وأسرته وإدارة المدرسة وقسم التبريد والتكييف إشراف ومعلمين ومنظومة التعليم الفني، مؤكدا ضرورة اتخاذ ذلك الانجاز خطوة جديدة لتحقيق الرقي التعليمي المنشود بالمدارس الفنية خاصة وأن الدولة تولي ذلك القطاع اهتماما غير مسبوقا في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني متدرب قادر علي الانخراط في سوق العمل.

تنمية المهارات الفنية والعملية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الوزارة نظمت تلك المسابقة العلمية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية وذلك تشجيعًا لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم حيث شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات (مصر 2023) بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفني وممثلي الجهات المانحة ولفيف من القيادات التعليمية بالوزارة.