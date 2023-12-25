الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف حقيقة وجود عاصفة ترابية ورملية تؤثر على البلاد الخميس والجمعة المقبلين

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة وجود عاصفة ترابية ورملية ستؤثر على البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين، موضحة أنه سيكون هناك منخفض جوي سيؤثر على البلاد، وستكون هناك أمطار أكثر من التي ستؤثر على البلاد.

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بـ سرعات رياح، ولكن في جنوب سيناء، وأن هذه الرياح لن تؤثر على القاهرة، وأنه لن تكون هناك عواصف ترابية ورملية كما يردد البعض عبر السوشيال ميديا، متابعة أن البلاد تعرضت أمس لـ أمطار، وأن اليوم والغد هناك فرص لـ أمطار خفيفة، ولكن من يوم الأربعاء لـ الجمعة سيكون هناك منخفض جوي سيؤثر على البلاد، وستكون هناك أمطار أكثر من التي ستؤثر على البلاد.

ولفتت إلى أن الفترة الحالية هناك شبورة مائية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر أثناء السير في الساعات الصباحية، وذلك لتجنب وقوع حوادث على الطرق، موضحة أن الأمطار ستصل لـ المناطق الداخلية، والقاهرة، ولكن هذه الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية، وأن تلك الأمطار سيكون معها نشاط رياح.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
 

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 14
العريش 22 13
 

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