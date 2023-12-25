الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون لخريجي حقوق شبين والسادات

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

بدأت اليوم النيابة الإدارية إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعة "شبين الكوم"، وكلية الحقوق بجامعة "السادات" من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحددت الهيئة إجراءات سحب وتقديم الملفات المتقدمين بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا. 

 شروط التقديم في النيابة

كانت أعلنت الهيئة عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

م النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة إدارية جامعة السادات كليات الحقوق والشريعة والقانون

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