الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في افصاح اليوم.. "القاهرة للزيوت" تعلن القيمة العادلة لسعر أرض مصنعها بغمرة

البورصة
البورصة

اعتمدت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تقرير دراسة القيمة العادلة لسعر قطعة الأرض الخاصة بمصنع الشركة في غمرة، والمعدة من شركة الاتحاد للتفتيش وأعمال الخبرة "يونسبكت".

وأوضحت الشركة في بيان  لبورصة مصر اليوم الأثنين، أن الدراسة قدرت القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض بنحو 110.337 مليون جنيه بواقع 7500 جنيه للمتر، وللإطلاع على تفاصيل أكبر حول الدراسة.

الموافقة  على عرض شراء مقدم من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة لأرض مصنع الشركة

وكانت شركة القاهرة للزيوت والصابون، قالت إنها وافقت على عرض شراء مقدم من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة على كامل أرض مصنع الشركة بغمرة وما عليها من مبان بمساحة 14711 متر مربع تقريبًا، بسعر 8700 جنيه للمتر المربع باجمالي 127.98 مليون جنيه، موضحة أن قيمة البيع تمثل دعمًا ماليًا كبيرًا للمركز المالي للشركة.

وأوضحت أنه سيتم استخدام جزء من حصيلة البيع في سداد الالتزامات الضريبية المقررة على الشركة، وسداد عقود التأجير التمويلي الخاصة بشركة كوربليس، كما سيتم توجيه الحصيلة لسداد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الراغبين بترك العمل الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد بمصنع غمرة.

وكذلك استخدام باقي حصيلة البيع في تمويل رأس المال العامل الخاص بالشركة من خلال توفير احتياجات الشركة من الخامات للوفاء بالخطة الطموحة لمبيعات الشركة عن عام 2024، والوفاء باحتياجات متطلبات إنتاج الأصناف الجديدة المقرر طرحها ضمن خطة مبيعات الشركة خلال عام 2024، وشراء معدات جديدة أو قطع غيار واستكمال تحديث خطوط الإنتاج لرفع كفاءته الإنتاجية.

تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي


وكشفت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، عن النصف الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وسجلت صافي ربح بلغ 41.71 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بقيمة 45.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 469.59 مليون جنيه، مقابل 22.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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