اخبار فاتتك| حالة الطقس اليوم الإثنين.. وكيف تستخدم إسرائيل الكلاب فى عدوانها على غزة؟

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حالة الطقس اليوم الإثنين 25-12-2023

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر مع بدء الساعات الصباحية عن حالة الطقس اليوم، وزاد التساؤل عن حالة الطقس اليوم الإثنين 25-12-2023 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث سيستمر انخفاض درجات الحرارة، وستسيطر الشبورة المائية على كافة الطرق.

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عاجل| الاحتلال ينتهك القانون الدولى وحقوق الإنسان.. كيف تستخدم إسرائيل الكلاب فى عدوانها على غزة؟

تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان بهجماتها الانتقامية في حرب غزة وتنتهك القانون الدولي ولكنها باتت تنتهك الآن حقوق الإنسان وفقا لما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يستعين بالكلاب المدربة في حربه في غزة، بل ان الكلاب أول من تدخل المناطق المستهدفة أو الانفاق.

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مستشار النمسا يدعو إلى قبول الآخر والسلام المجتمعى فى بلاده

دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر، الأحد، إلى التضامن بين جميع أطياف المجتمع وتعزيز الحوار بين كل الأحزاب.

وقال نيهمر، في رسالة، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، إن هناك الكثير من المساحات المشتركة التي تجمع كل فئات المجتمع، مشددا على دعم قيم قبول الآخر والسلام المجتمعي.

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اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

قال محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، إن سفينة حربية أمريكية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة للجماعة، كانت تنفذ نشاطًا "استطلاعيًا" في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبًا.

وقال عبدالسلام: "فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هستيرية وبأسلحة متعددة... حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر".

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 25-12-2023 فى مصر

يحرص المسافرين إلى الخارج قبل موعد سفرهم معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25-12-2023 في مصر عبر جوجل، حيث وصل سعر الدولار في التعاملات الرسمية اليوم بالبنك الأهلي المصري، مبلغ 30.75 جنيه للشراء وقيمة 30.85 جنيه للبيع.

وتوفر «الدستور» في هذه السطور القادمة أسعار الدولار اليوم الإثنين 25- 12- 2023 في جميع البنوك المصرية.

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مدرب منتخب مصر يتغنى بإمام عاشور وحسين الشحات.. ويوضح سبب استبعاد رمضان صبحى

كشف روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، عن رأيه في عدد من اللاعبين المصريين، وكان أبرزهم إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، وسبب استبعاد رمضان صبحي من معسكر المنتخب.

وقال روي فيتوريا، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "جمهور التالتة" المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، إن محمد صلاح، قائد الفراعنة، لاعب موهوب بكل ما تعنيه الكلمة داخل وخارج الملعب، وتريزيجية لاعب أقدره جدا علي المستوي الشخصي والكروي، أعشق أن أري لاعبا بهذا الشكل يدخل للمباراة.

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رامي جمال يطرح أغنية جديدة تجمعه بزوجته خلال أيام (فيديو)

انتهى النجم رامي جمال من تسجيل عدد كبير من الأغنيات الجديدة التي بدأ في طرحها لجمهوره الفترة الحالية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

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