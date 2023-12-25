الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 25-12-2023 فى مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر مع بدء الساعات الصباحية عن حالة الطقس اليوم، وزاد التساؤل عن حالة الطقس اليوم الإثنين 25-12-2023 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث سيستمر انخفاض درجات الحرارة، وستسيطر الشبورة المائية على كافة الطرق.

حالة الطقس اليوم الإثنين 25/12/2023 في مصر 

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم 25 ديسمبر ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن سيسود اليوم طقس معتدل نهارا على محافظات القاهرة الكبرى وبالوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وفي جنوب الصعيد، سيكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023

الطقس اليوم الإثنين في مصر

لفتت هيئة الأرصاد بمصر، إلى انتشار شبورة مائية وتكون من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من جميع المسطحات المائية المؤدية من مناطق وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وبمدن القناة وفي وسط سيناء وشمال الصعيد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة، على كافة مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على بعض فترات متقطعة.

وأكدت على وجود نشاط للرياح أحيانا، وذلك على مناطق من محافظات جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، فهي ستكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من حوالي 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة 

وعن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم الاثنين على المدن والعواصم في محافظات الجمهورية

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13  والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22

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