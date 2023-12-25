سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 25-12-2023 فى مصر

يحرص المسافرين إلى الخارج قبل موعد سفرهم معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25-12-2023 في مصر عبر جوجل، حيث وصل سعر الدولار في التعاملات الرسمية اليوم بالبنك الأهلي المصري، مبلغ 30.75 جنيه للشراء وقيمة 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25-12-2023 في مصر

وتوفر «الدستور» في هذه السطور القادمة أسعار الدولار اليوم الإثنين 25- 12- 2023 في جميع البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، في بنك مصر، مبلغ 30.75 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع إلى حوالي 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وسجل الدولار اليوم الإثنين 25 ديسمبر في البنك التجاري الدولي قيمة 30.85 جنيه للشراء، وسعر 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

فيما سجل الدولار اليوم الاثنين 25 ديسمبر في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

أما سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

كما سجل الدولار اليوم الإثنين 25 ديسمبر في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم الإثنين 25 ديسمبر في البنك المركزي، قيمة 30.8389 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم الإثنين في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء اليوم الإثنين في بنك بلوم

وصل سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.