رامي جمال يطرح أغنية جديدة تجمعه بزوجته خلال أيام (فيديو)

انتهى النجم رامي جمال من تسجيل عدد كبير من الأغنيات الجديدة التي بدأ في طرحها لجمهوره الفترة الحالية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وأعلن رامي جمال عن استعداده لطرح أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" تجمعه بزوجته ناريمان للمرة الثانية بعد أن قدم معها أغنية من قبل السنوات الماضية.

وشوق رامي جمال جمهوره للأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي “إنستجرام” ونشر صورة له وعلق عليها قائلا: “طيب عشان نبقى واضحين في ١٢ أغنية جاهزين بس الأغنية اللي جاية دويتو أنا وناريمان بس تعتقدوا هي دراما ولا حب ولا خناق أسيبكم بس تشبعوا ١٠ أيام من أهي مشيت ونشوف مشيت ليه”.

وكان رامي جمال تعاون مع زوجته في أغنية بعنوان “مش ملاحظ حاجة” منذ ثلاث سنوات وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وهندسة صوتية هاني محروس وديجيتال ماستر توما وعازف الجيتار مصطفى أصلان.



وطرح رامي جمال أمس أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أهي مشيت" والتي يقدمها على طريقة الـ"ديو" برفقة المطرب أحمد فريد والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي جمال الخولي والموزع الموسيقي زاك.

واحتلت أغنية “أهي مشيت” لرامي جمال وأحمد فريد المركز الـ 12 لقائمة تريند موقع “يوتيوب” بعد ساعات قليلة من طرحها أمس السبت والأغنية من ألحان رامي جمال.

كما طرح الفترة الماضية أغنيته الجديدة بعنوان "جيت متأخر" والتي حقق بها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدهات عالية متصدرًا ترند موقع الفيديوهات العالمي يويتوب لفترة طويلة بعد ردود أفعال قوية من جمهوره حول الأغنية.

وتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.