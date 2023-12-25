الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 15 جنديًا فى غزة منذ يوم الجمعة

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 15 جنديا من عناصره قتلوا في غزة منذ يوم الجمعة.


وقتل ما مجموعه 154 جنديا إسرائيليا في غزة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن) عن تقارير الجيش الإسرائيلي.

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت أن 10 جنود قتلوا في معارك في غزة، مما يجعله أحد أكثر الأيام دموية للقوات الإسرائيلية منذ بدء الصراع.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري إن القوات تشارك في معارك معقدة، في مناطق مكتظة بالسكان، وأنها تتقدم نحو معاقل أخرى لحركة حماس.

 

وأضاف المتحدث أن القوات البرية الإسرائيلية دمرت حتى الآن أو صادرت حوالي 30 ألف عبوة ناسفة، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ أخرى، كانت بحوزة حماس.

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