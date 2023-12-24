نشأت الديهى: أزمة سد النهضة لا يجب أن تطرح فى الإعلام

قال الإعلامي نشأت الديهي إن أزمة سد النهضة لا يجب أن تناقش في الإعلام، معقبًا: "في ملفات ومفاوضات لا يجب أن تجرى عبر وسائل الإعلام، لأن التسخين على وسائل الإعلام قد يؤدي إلى عرقلة المفاوضات وجهود الوصول إلى حل للأزمة".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الإعلام عليه أن يساعد الدولة، وعدم نشر أي أخبار بهدف الترند أو الدعاية، موجهًا حديثه للإعلام قائلًا: "هناك بعض القضايا لا يجب أن تثار على وسائل الإعلام".

ولفت إلى أن الوضع المقبل صعب، ومن الضروري التوحد من أجل مواجهة المؤامرات التي تحاكم ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن إقبال المصريين بكثافة على الانتخابات لم يكن انتخابًا لشخص الرئيس فقط، ولكنه كان دعمًا لمواقف الرئيس الوطنية تجاه القضية الفلسطينية.