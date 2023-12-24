نشأت الديهي يعلق على بيع الخضروات المصرية في تل أبيب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إيلي كوهين أحد أحذية دولة الاحتلال الإسرائيلي على حد وصفه، قام بنشر مجموعة من الصور، وتحدث على أن الخضروات المصرية تباع في إسرائيل، معقبًا: "هناك ضرورة لمراعاة الشعور الوطني العام، في حاجات متصحش"

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الشركة المصدرة أعلنت أنها لا تبيع أي سلع أو منتجات لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبأن الشركة تبيع السلع والخضروات إلى وسيط، وهذا الوسيط هو من يقوم ببيع منتجاتها لدولة الاحتلال.

ووجه "الديهي" حديثة لشركة المصدرة للمنتجاتها إلى دولة الاحتلال قائلا:"خدو بالكلم هذا الكلام لا يصح"، مشيرًا إلى أن الوضع في فلسطين مغري لأصحاب الشائعات ولأصحاب الاجندات، ومن يريد أن يصطاد في المياه العكرة،

ولفت إلى أن فلسطين تحولت إلى سرداق كبير، ولا مكان إلا لتلقي العزاء، فلسطين عبارة عن دمعة كبيرة على خد الانسانية، والعالم يقف عاجزًا عن وقف الدماء في فلسطين، والوضع لن يعود مجددًا كما كان، وبركان الغضب أنفجر، في فلسطين الاطفال لم يعودوا أطفال، شاخ أطفال فلسطين وهم في المهد من هول الصدمات"