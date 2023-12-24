محمد الشيمي لـ"إكسترا نيوز": الحرب الأوكرانية الروسية هو تحد جديد للإدارة الأمريكية

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الحرب على غزة كانت تستحوذ على الإهتمام الأعلامي في الأونة الاخيرة، على حساب الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المواجهات الروسية الأوكرنية مستمرة، مشيرًا أن هناك قصف على "خيرسون" مع تقدم ملحوظ للدب الروسي في جبهات القتال.

ونوه أن الحرب مازالت دائرة بين الجانبين، على الرغم من وجود دعم غربي أمريكي لأوكرانيا، مشيرًا أن عمليات الدعم مستمرة بشكل كبير، والسبب في تقلصها الفترة الماضية هو الدعم الأعمي من قبل الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن التقارير الأمريكية التي صدرت مؤخرًا، أكدت أن الحرب الأوكرانية الروسية هو تحدي جديد للإدارة الامريكية.