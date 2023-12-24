مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: هناك فجوة بين المعلن وأرض الواقع لحكومة نتنياهو

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الوضع في غزة ما زال شديد التعقيد، وإن إسرائيل مستمرة في تنفيذ مخططاتها التي وضعتها منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك فجوة كبيرة بين المعلن وأرض الواقع بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، بسبب المقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن حركة حماس لديها القدرة على التصدي لقوات الإحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن الكيان المحتل لم ينجح في تحرير المحتجزين، بل قتل منهم الكثير.

ونوه مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية أن فكرة التهجير القسري تسيطر على تفكير قادة الحرب في إسرائيل، مشيرًا إلى أنه من الصعب تحقيق هذا المخطط، الأمر الذي جعل نتنياهو يفكر في تدمير القطاع كليًا لمنع أي تهديد من قطاع غزة تجاه إسرائيل.