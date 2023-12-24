الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ستستمر فى عملياتها العسكرية فى قطاع غزة بحماية أمريكية

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تسعى لوقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدخل العمليات النفسية في حربها على غزة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إسرائيل تحاول نشر شائعات تختص بانتشار الاوبئة، وزيادة عدد البطالة، من أجل إجبار الشعب الغزاوي على ترك القطاع هربًا من ذلك.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل مطلق ولا يمكن تغير ذلك، مضيفًا أن إسرائيل ستستمر في عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ونوّه أستاذ العلاقات الدولية، أن مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، تسعي الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الكيان الصهيوني من أجل إتمام هذه العمليات.

استاذ علاقات دولية إسرائيل قطاع غزة غزة مصر اكسترا نيوز

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