الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: الحكومة مستورد كبير.. وعليها أن تعطي الأولوية للمنتج المحلي

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

 قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن  مخرجات الحوار الوطني التي شملت تقديم حوافز نوعية وجغرافية في قانون الاستثمار كانت جيدة،  وهناك ضرورة للاهتمام بالمستثمر المحلي  على أنه النقطة الجاذبة الحقيقية للاستثمار. 

وشدد "محسب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، على ضرورة تحقيق المصالحة بصورة حقيقية مع المستثمرين، خاصة ممن لديهم مشاكل مع الضرائب، أو ممن لديهم مصانع مغلقة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتصدير من خلال إنشاء مناطق خاصة بالتصنيع التصديري فقط، واعطاء هذه المناطق الكثير من الصلاحيات وإعفائها من الضرائب.

وتابع أن الفاتورة الاستيرادية لمصر من الضروري أن تخفض من خلال العمل على إيجاد بدائل للكثير من السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستورد كبير، وعليها أن تعطي المنتج المحلي الأولوية، موضحا أن هناك ضرورة لإعادة النظر في تمويل الاستثمار بفوائد أقل خاصة في المشاريع الصناعية. 

فضائية ten بالورقة والقلم أيمن محسب الحوار الوطنى

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