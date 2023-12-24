عيد الميلاد المجيد.. أخبار غزة الآن بعد إلغاء الاحتفالات في بيت لحم (صور)

تحتفل الكناس الغربية اليوم بقداس عيد الميلاد المجيد، وتعتبر كنيسة الروم الارثوذكس من ابرز الكنائس التي تحتفل بهذه المناسبة طبقا للتقويم الغربي، وكنيسة الروم الارثوذكس هي الكنيسة الرئيسية ذات الاغلبية العددية والشعبية في فلسطين، كمثال الكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر.

إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم

وقال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله وفدا من ابناء الرعية الارثوذكسية في القدس بأن رؤوساء الكنائس المسيحية في المدينة المقدسة اعلنوا عن رفضهم للعدوان الذي يتعرض له اهلنا في غزة وبناء على ذلك اعلنوا ايضا عن الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد ومطالبتهم بأن تتوقف الحرب.

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ان الغاء المظاهر الاحتفالية بالعيد لا يلغي جوهر العيد فالعيد قائم ولا توجد هنالك اية جهة عندها صلاحيات لالغاء عيد الميلاد المجيد سواء كان هذا حسب التقويم الغربي او حسب التقويم الشرقي.

سيصل رؤوساء الكنائس المسيحية الى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وهم حاملين معهم رسالة العيد ورسالة صاحب العيد الذي اتى الى هذا العالم لكي ينشر قيم المحبة والرحمة بين الناس.

واننا نطلب من ابناءنا الا يتركوا كنائسهم ومن هو قادر على ان يصل الى مدينة بيت لحم وكنيسة المهد فليكن حاضرا في باحة الكنيسة وفي الصلوات التي ستقام بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة.

وقال الأب عيسى مصلح، الناطق الاعلامي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بفلسطين، إن الظروف الاليمة والحزينة بشكل استثنائي التي يعيشها أبناء شعبنا في سائر انحاء فلسطين وخاصة في قطاع غزة، حتّمت على بطاركة ورؤساء الكنائس اتخاذ قرار اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد على الشعائر الدينية، والالتزام بالجوانب الروحية من العيد، والصلاة من أجل خلاص شعبنا من ويل الحرب والم فقدان الاعزاء، ومساندة الأهل في غزة من خلال تقديم كل أشكال الدعم لهم.

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