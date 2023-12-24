الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأردني ينفذ إنزالًا جويًا عشية عيد الميلاد لمساعدة المحاصرين بكنيسة القديس برفيريوس في غزة

الجيش الأردني ينفذ
الجيش الأردني ينفذ إنزالًا جويًا عشية عيد الميلاد

قالت مصادر بالقوات المسلحة الأردنية، إن المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس بغزة، يعانون من شح الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية.

وأفاد المصادر أن الجيش العربي الأردني نفّذت مساء اليوم الأحد إنزالًا جويًا إغاثيًا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.

وبين المصدر أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.

ويقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وتم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذًا آمنًا للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإنزال الجوي الأردني السابع كرسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد.

وذكر المصدر أن الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية يوم الأربعاء الماضي أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة.

ولفت المصدر العسكري  إلى أن عملية الإنزال تمت بنجاح، مؤكدا أن الأردن وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية مستمر في دعم الأشقاء في غزة، وسيقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، وبما يُخفف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف إنسانية صعبة.

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