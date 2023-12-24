رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية: نحتفل بميلاد المسيح ونصلي لسلام الفلسطينيين

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد اليوم بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك.

وقال خلال عظة القداس، إن ميلاد المسيح يعلمنا أن خطة الله للبشرية هي السلام رغم الحروب وسفك الدماء إذ جاء المسيح بوعد إلهي مرددًا الآية “المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة”.

وأوضح رئيس الأساقفة، أننا نحتفل بميلاد المسيح رغم ما يعيشه الفلسطينيون من ألم في موضع ميلاده مصليًا أن يترأف الله عليهم وأن ينهي الحروب والدماء.

وقال رئيس الأساقفة، إن المسيح ولد في مزود بسيط وحقير رغم النبؤات التي توقعت ميلاد ملك يأتي بجلال عظيم فقد جاء المسيح كملك تتغير لأجله خطط البشر.

واستكمل: حين تعرف خطة الله لحياتك ستشعر بالاستنارة وبعظيم محبته للبشرية لأن الله يصنع كل شيء في وقته كما يخبرنا الكتاب المقدس فالله قريب منا في وقت الضيق.

ويشهد محيط الكنائس مساء اليوم تشديدات أمنية خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

برمون عيد الميلاد المجيد

وتعرَف ليلة عيد الميلاد المجيد، باسم «برامون عيد الميلاد المجيد»، وفي العادة يكون البرامون يومًا واحدًا، لكن إذا وقع العيد يوم الإثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت.

ويصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال إبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون، ويصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال «مرد الإبركسيس» الخاص بالبرامون، و«الأسبسمس» والقسمة الخاصة بالعيد ويجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

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