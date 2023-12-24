الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع احتفالاتهم بالعيد.. من هم السريان الكاثوليك في مصر؟

المطران إيلي جوزيف
المطران إيلي جوزيف وردة

يترأس رؤساء الكنائس التي تتبع التقويم الغريغوري، اليوم الأحد، احتفالات عيد الميلاد المجيد حيث يتمم الكنائس الكاثوليكية المختلفة احتفالاتها بمقارها المختلفة، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الذي يترأس الاحتفالات في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، وكذلك وطائفة السريان الكاثوليك برئاسة المطران إيلي جوزيف وردة.

كنيسة السريان الكاثوليك

وبرزت طائفة السريان الكاثوليك في مصر منذ القرن 17 بعدما أُعيدت العلاقات مع روما، وفي العام 1850، كانت لهم كنيسة باسم القديس إيليّا بالموسكي، وضمّت المهاجرين السريان من سوريا والعراق. وفي العام 1965، أُنشأت إيبارشيّة القاهرة للسريان الكاثوليك، ومقرّها كاتدرائيّة سيّدة الورديّة، وأُلحقت بها مدرسة وكنيستان وجمعيّتان خيريّتان ومستوصف، ويخدم فيها أربعة كهنة، ويبلغ عدد السريان الكاثوليك قرابة 3000 نسمة.


ويحتفل كذلك بالعيد الكلدانية برئاسة الخور اسقف بولس ساتي الذي يترأس الاحتفالات ببازليك سانت فاتيما بمصر الجديدة، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان الذي يترأس الاحتفالات بمقر المطرانية بشارع حمدي بغمرة، والأرمينية برئاسة المطران كريكور أغسطينوس كوسا، بمقر المطران بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة، وكذلك اللاتينية برئاسة المطران كلاوديو لوراتي، والملكية برئاسة المطران جان ماري شامي. 


وأخيرا يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يستقبل المهنئين بالعيد صبيحة يوم العيد الموافق 7 من يناير بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.


وعلى رأس الكنائس المحتفلة بالعيد اليوم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، الذي يترأس طقوس ومراسم القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.


هذا ويترأس قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، احتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس، غدا الاثنين بمقر البطريركية في منطقة الحمزاوي بحي الأزهر بالقاهرة.

إيبارشية السريان الكاثوليك الإيبارشية السريانية الكاثوليكية السريان الكاثوليك الكنيسة السريانية الكاثوليكية السريان الكاثوليك بمصر كنيسة السريان الكاثوليك

مواد متعلقة

مع احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.. ماذا تعرف عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية؟

سفير كوريا يزور مطرانية سوهاج ورسامة شمامسة وقافلة طبية في الفلبين

الكنيسة تحيي ذكرى الطوباوي نيكولا فاتوري كاهن الإخوة الأصاغر

فى ساحة المهد.. الميلاد تحت الأنقاض (صورة)

البطريرك صبّاح فى رسالة عيد الميلاد: العدوان على غزة لم يعد حربًا بل إبادة جماعيّة

مركز صلة التابع للكنيسة الأسقفية ينظم حفلًا لموسيقى الميلاد

مطران فلسطينى فى احتفالات العيد: أوقفوا الحرب ولا تضيعوا رسالة الميلاد

متى يبدأ الصوم الكبير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 2024؟

الأكثر قراءة

3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. "حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين