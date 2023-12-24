مع احتفالاتهم بالعيد.. من هم السريان الكاثوليك في مصر؟

يترأس رؤساء الكنائس التي تتبع التقويم الغريغوري، اليوم الأحد، احتفالات عيد الميلاد المجيد حيث يتمم الكنائس الكاثوليكية المختلفة احتفالاتها بمقارها المختلفة، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الذي يترأس الاحتفالات في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، وكذلك وطائفة السريان الكاثوليك برئاسة المطران إيلي جوزيف وردة.

كنيسة السريان الكاثوليك

وبرزت طائفة السريان الكاثوليك في مصر منذ القرن 17 بعدما أُعيدت العلاقات مع روما، وفي العام 1850، كانت لهم كنيسة باسم القديس إيليّا بالموسكي، وضمّت المهاجرين السريان من سوريا والعراق. وفي العام 1965، أُنشأت إيبارشيّة القاهرة للسريان الكاثوليك، ومقرّها كاتدرائيّة سيّدة الورديّة، وأُلحقت بها مدرسة وكنيستان وجمعيّتان خيريّتان ومستوصف، ويخدم فيها أربعة كهنة، ويبلغ عدد السريان الكاثوليك قرابة 3000 نسمة.



ويحتفل كذلك بالعيد الكلدانية برئاسة الخور اسقف بولس ساتي الذي يترأس الاحتفالات ببازليك سانت فاتيما بمصر الجديدة، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان الذي يترأس الاحتفالات بمقر المطرانية بشارع حمدي بغمرة، والأرمينية برئاسة المطران كريكور أغسطينوس كوسا، بمقر المطران بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة، وكذلك اللاتينية برئاسة المطران كلاوديو لوراتي، والملكية برئاسة المطران جان ماري شامي.



وأخيرا يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يستقبل المهنئين بالعيد صبيحة يوم العيد الموافق 7 من يناير بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.



وعلى رأس الكنائس المحتفلة بالعيد اليوم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، الذي يترأس طقوس ومراسم القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.



هذا ويترأس قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، احتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس، غدا الاثنين بمقر البطريركية في منطقة الحمزاوي بحي الأزهر بالقاهرة.