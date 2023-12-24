الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "الشيوخ" يستقبل السفير العراقى بمصر

جريدة الدستور

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، السفير العراقي بمصر أحمد نايف الدليمي الذي تنتهى فترة عمله الرسمية بالقاهرة خلال أيام.

ورحب عبدالرازق بالسفير العراقي، مؤكدًا تقديره لما قدمه خلال فترة وجوده سفيرًا للعراق من جهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيًا للسفير الجديد كل التوفيق.

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من جانبه، أشاد الدليمي بالتعاون البناء الذي وجده خلال فترة عمله بالقاهرة من مختلف المؤسسات المصرية، وهو ما ساعده على تقديم أفضل ماعنده لدفع العلاقات لآفاق أرحب، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين معربًا عن تقديره لما تقدمه القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضايا العربية والإسلامية وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

وأكد السفير نايف الدليمي تقديره لمجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون البرلماني بين البلدين، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا لمصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ السفير العراقي احمد نايف الدليمي القاهرة

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