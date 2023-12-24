الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن الاجتماعي" تعلن عن بعض الوظائف الشاغرة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الخالية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، أن الوظائف الشاغرة هى:-

أولا: وظائف بالمستوي الوظيفي الممتاز

- الوكيل الدائم

ثانيا: وظائف بالمستوى الوظيفي العالي.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون الاشخاص ذوي الاعاقة

- رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ثالثا: وظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

- مدير عام الإدارة العامة للمغتربين والمغتربات.

- مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

 واشارت الى ان الوظائف معلن عنها بشكل مفصل علي موقع بوابة الوظائف الحكومية

https://jobs.caoa.gov.eg/.

 

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التضامن الاجتماعي الوظائف القيادية الخدمة المدنية الوزارة الإدارة المركزية

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