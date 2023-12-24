الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أدموند غريب لـ"إكسترا نيوز": نجل الرئيس الأمريكي استغل اسم والده وحصل على ملايين الدولارات

الدكتور أدموند غريب
الدكتور أدموند غريب

قال الدكتور أدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن، أن هناك انقسامات واضحة بين الأحزاب السياسية، الأمر الذي قد يساهم في الإطاحة بجو بايدان من رئاسة الولايات المتحدة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات الأمريكية القادمة واحدة من أكثر الإنتخابات تعقيدًا وشراسة أيضًا.

وأشار "غريب"، أن هناك العديد من المحاولات لعز الرئيس بايدان، بالإضافة إلى الإتهامات التي طالت الرئيس الأمريكي وأبنه أيضًا الذي استغل اسم والده وحصل على ملايين الدولارات من بعض الدول.

ونوّه، أن هناك العديد من الصراعات بين الحزبين الجمهوري والديمواقرطي، هذا الصراع ينذر بانتخابات شرسه لم تشاهدها الولايات المتحدة منذ عقود.

إدموند غريب الرئيس الامريكي اكسترا نيوز نجل الرئيس الأمريكى جامعة جورج تاون بواشنطن الأحزاب السياسية الولايات المتحدة

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