الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

سامي فوزي
سامي فوزي

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى  رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وضمن طقوس قداس العيد

 ودعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي" هذا هـو اليـوم السعيـــد فلتفــــــرح الشعوب"

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون: 
إلهنا القادر على كل شئ 
الذي كل شئ مكشوف لديه
وكل رغبة معلومة عنده، ولا تخفى عليه خافية
طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس
لنحبك حبًا تامًا
ونعظم اسمك الأقدس"

جدير بالذكر أن رئيس الأساقفة استقبل منذ قليل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب بلإضافة إلى لغة الإشارة.

WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.14.43 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.14.43 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.10.41 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.10.41 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.10.41 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.10.41 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.18 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.18 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.18 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.18 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.19 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.19 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.19 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.19 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.06 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.06 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.06 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.06 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.07 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.07 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.07 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.07 PM

WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.11.04 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.11.04 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.09 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.09 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.09 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.09 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM
سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي د دكتور سامي فوزي

مواد متعلقة

كاتدرائية جميع القديسين بالكنيسة الأسقفية تتزين احتفالًا بعيد الميلاد المجيد

استعدادا لانطلاق قداس عيد الميلاد.. تشديدات أمنية في محيط كاتدرائية جميع القديسين الإنجليكانية بالزمالك

المطران سامي فوزي: رسالة عيد الميلاد المجيد هى السلام

"المجد لله فى الأعالى".. انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد فى الكنائس اليوم

الأنبا توما حبيب عيد الميلاد رسالة السلام والحرية والفرح

المطران سامى فوزى يترأس احتفالات عيد الميلاد المجيد.. اليوم

5 يناير.. الإنجيلية تحتفل "رسميا" بالميلاد في قصر الدوبارة بحضور رئيس الطائفة

بطريرك القسطنطينية فى رسالة عيد الميلاد يسلط الضوء فى دور الأديان من أجل تحقيق السلام

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

"شعبة الذهب": ننصح المواطنين بالشراء لتلك الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين