عاجل.. "حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مساء الأحد، إن المقاومة دمرت 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ4 الماضية.

وأضاف أبو عبيدة أن عناصر القسام قتلوا 48 جنديا صهيونيا وأصابوا عشرات بجروح ونفذوا 24 مهمة خلال الأيام الـ4 الماضية.

وتابع أبو عبيدة: "استهدفنا قوات متوغلة بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد واشتبكنا معهم من مسافة صفر".

ودكت عناصر القسام مقار وغرف قيادة وحشودا بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى بكافة محاور القتال بالقطاع.

وتابعت الحركة: "مجاهدونا أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".