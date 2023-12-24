أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

وبدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفي بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.

كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب والصم.

يترأس غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر؛ مساء اليوم صلوات قداس عيد الميلاد المجيد وفقا لتقويم الكنائس الغربية ؛وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم للكاثوليك بمدينة نصر.

ويشهد محيط الكنيسة تشديدات أمنية مكثفة استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب ؛ الذين يشاركون بالإحتفال لتقديم التهنئة بالعيد لغبطة البطريرك ومطارنة الكنيسة والقيادات الكنسية.

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.