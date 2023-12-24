العمدة: استئناف جلسات الحوار الوطني يعد استمرارا لمساعي الوصول لقلب مشكلات الشارع المصري

أشاد النائب محمد نشأت العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوته لعودة مسار الحوار الوطني من جديد، واستكمال مراحله، قائلا: الحوار الوطني خطوة إيجابية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، لا سيما بعدما أحدث انفراجة كبيرة في الإصلاح السياسي وأصبح بمثابة الطاولة التي يجلس عليها كافة الأحزاب على اختلاف أيديولوجياتهم وأفكارهم، وأصبح الجميع يتحاور ويتناقش حول أولويات الوطن في تلك الظروف الراهنة.

ولفت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن عودة انعقاد جلسات الحوار الوطني يعد استمرارا للجهود المصرية نحو حل مشاكل المواطنين، والانفتاح على مزيد من الأفكار والمقترحات والرؤى التي نجح الحوار في تحصيلها من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، وكافة أطياف المجتمع التي شاركت في الحوار بكم ضخم من الأفكار التي تم استخلاص الكثير من التوصيات في المرحلة الأولى للحوار، وأصبح الحوار مكسبا هاما للشارع المصري.

وأكد نائب المنيا، اختلاف وجهات النظر وإتاحة مساحة كبير من التعبير عن الرأي تجاه كافة القضايا التي تناولتها المحاور الثلاثة سواء السياسية أو المجتمعية أو الاقتصادية، كان لها نتاج إيجابي في تقديم كثير من التوصيات التي ساهمت في حل مشكلات أزلية كانت تواجه مصر منذ عقود، كملف المحليات، والوصاية على المال، وقانون الأحزاب، وغيرها من الملفات التي كانت بحاجة إلى فتح حوار مجتمعي حولها.

واختتم النائب محمد نشات العمدة، حديثه بالقول: الرئيس السيسي سيظل صاحب فكرة الحوار الوطني، ومؤمنا بأهمية استكماله من أجل المضي معا نحو الجمهورية الجديدة، والجميع يد واحدة بتوافق كبير.