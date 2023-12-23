برلمانى: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطنى دفعة قوية للحياة الحزبية والسياسية

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية أفرزت حالة سياسية ووطنية غير مسبوقة وأعطت دفعة هائلة للأحزاب ولبرامجها في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن الانتخابات شهدت ترشح ثلاثة رؤساء للأحزاب في منافسة الرئيس السيسي.

وأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه التعددية خلال الانتخابات الرئاسية أعطت دفعة حقيقية للأحزاب غير مسبوقة وأكدت على التعددية، مضيفًا: الانتخابات الرئاسية بداية حقيقية وجادة للحياة السياسية في الوطن وانطلاقة للديمقراطية، مطالبًا الأحزاب باستثمار هذه اللحظة وإعادة بنائها وتقويتها في الشارع المصري وجذب عناصر جديدة لصفوفها.

وقال وكيل صناعة البرلمان، إن الانتخابات الرئاسية سبقتها حالة وطنية مذهلة من الحوار الوطني واصطفاف كل القوى السياسية للنقاش في محاور سياسية واقتصادية واجتماعية تضمنها الحوار الوطني، وهو ما كان له صداه في الانتخابات.

ونوه محمود، بأن إعلان الرئيس السيسي عن الرغبة في استكمال جلسات الحوار الوطني، دفعة أخرى للحياة السياسية والحزبية، وتأكيد على أن التحول الديمقراطي حقيقة وخيار استراتيجي لا تراجع عنه بالنسبة لمصر وفق رؤى وتوجهات الرئيس السيسي.

وواصل نائب الصعيد، إن هناك عملًا كبيرًا ينتظر الأحزاب على المستوي التنظيمي، وكل حزب عليه تقييم أداء أفراده على أسس موضوعية والنظر في كيفية تفعيل الهيكل التنظيمي لأداء الواجبات القادمة، مع الحرص على زيادة الانتشار وجذب كوادر جديدة استعدادًا لكافة الاستحقاقات الدستورية القادمة.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الاصطفاف أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بداية جديدة للوطن، كما أن الشعب المصري كشف عن وعي كامل، بكل التحديات التي تواجه الدولة المصرية وخاصة مع تصاعد التوتر في غزة وخارجها.