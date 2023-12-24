نزوح جديد لسكان وسط غزة والحرب تدخل المرحلة الثالثة

اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح مجددًا من وسط غزة، بعد إصدار جيش الاحتلال أمر إخلاء جديدا.

ولم يجد الفلسطينيون مفرًا سوى النزوح مرة أخرى في ظروف غير إنسانية؛ بحثًا عن مكان آمن من المستحيل العثور عليه في ظل إمعان الآلة الإسرائيلية في القصف.

وأشار تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية إلى أن مسئولين إسرائيليين اعتبروا أن أمر الإخلاء بمثابة أحدث إشارة لأن العملية العسكرية المتوحشة تأخذ منحنى متصاعدا وسط تقارير أن الجيش يستعد للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، وهذه المرحلة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، تشمل إنهاء العمليات البرية وتخفيض أعداد القوات واللجوء للغارات الجوية وإقامة منطقة عازلة تصل نحو ١٥٠٠ متر من السياج الحدودي والاستمرار في شن هجمات مركزة على القطاع المحاصر.