الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة الفلسطينية": لا يوجد أى أسرة فارغة فى المستشفيات

غزة
غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إنه لا يوجد أي أسرة فارغة في مستشفيات غزة وطاقة المستشفيات وصلت إلى 250%.

 

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن الإصابات التي تصل المستشفيات تعاني حروقًا من الدرجة الثالثة.

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وأوضح القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين.

%70 من ضحايا العدوان من الأطفال والنساء

وأشار القدرة، إلى أن أكثر من 70 في المائة من ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة من الأطفال والنساء.

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وأكد القدرة أن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يهدد الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وتابع القدرة، ما يزيد على 200 شهيد و384 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة ومجازر غير مسبوقة، تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، الأمر الذي يتطلب وقفة عربية ودولية جادة لوقف هذا العدوان.

 

وأضاف أبو ردينة، في كلمة دولة فلسطين في اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الإعلام العرب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، أن الأولوية الآن لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، هي وقف المذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر بشكل عاجل، مؤكدًا أن إسرائيل ومن يدعمها في ممارسة العدوان يتحملون مسئولية هذه الجرائم.

 

وأشار أبو ردينة، إلى أن الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي، تسببت بارتقاء آلاف المدنيين وارتكاب مئات المجازر التي ترتقي إلى جرائم حرب، وتحاول تهجير أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، متابعا: "أننا لن نسمح بتكرار نكبة 48 وتهجير أي فلسطيني من أرضه مهما كان الثمن".

 

ولفت أبوردينة، إلى أنه إلى جانب العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على الضفة الغربية بما فيها القدس، التي تتعرض لمحاولات عديدة لطمس هويتها العربية والإسلامية.

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