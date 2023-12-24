الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية: استهدفنا 3 آليات عسكرية للاحتلال فى محاور الزيتون والشجاعية شرق غزة

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

استهدفت فصائل فلسطينية 3 آليات عسكرية للاحتلال في محاور الزيتون والشجاعية شرق غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
كما أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف قوة إسرائيلية مكوّنة من 10 جنود تحصّنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، حسبما جاء في خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، علاوة على قنص 3 جنود للاحتلال أحدهم برتبة رائد بمخيم جباليا.

فيما خصصت تل أبيب 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة الغربية، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

فصائل فلسطينية غزة تل أبيب قطاع غزة فلسطين

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